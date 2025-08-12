Sexualverbrechen an 84-Jähriger: 23-Jähriger in Gewahrsam

Nach dem mutmaßlichen Mord und einem Sexualverbrechen an einer 84-Jährigen aus Kehl (Ortenaukreis) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 23-jährige Deutsche sei in polizeilichem Gewahrsam, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der Mann solle am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser entscheidet dann, ob der 23-Jährige in Untersuchungshaft kommt.

Stumpfe Gewalteinwirkung

Eine Bekannte hatte die leblose Frau am Sonntag in deren Haus im Schlafzimmer gefunden, nachdem die 84-Jährige auf Klopfen und Rufen der Besucherin nicht reagiert hatte. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Sonderkommission Daune ermittelt wegen Mordverdachts.

Bei der Obduktion der Leiche einen Tag nach deren Fund hätten sich Verdachtsmomente auf ein Sexualdelikt erhärtet, teilten die Ermittler mit. An der Frau habe die Freiburger Rechtsmedizin zudem schwere Verletzungen durch stumpfe Gewalteinwirkung festgestellt.

Befragungen in Nachbarschaft und Zeugenaufruf

Details zum möglichen Vorgehen des Täters nannte die Polizei zunächst nicht. Auch wie genau er in das Wohnhaus der Seniorin gelangte, war zunächst unklar.

«Die polizeilichen Ermittler sind derzeit immer noch mit der Spurensicherung im Wohnhaus des Opfers beschäftigt», hieß es in der Mitteilung zur Festnahme. Auch das Umfeld des Festgenommenen werde genauer beleuchtet, um die Hintergründe und Abläufe des Tatgeschehens aufzuklären.

Polizisten hatten die Nachbarschaft befragt. Dabei hätten sie verschiedene Hinweise mit unterschiedlichen Wahrnehmungen bekommen. Die Polizei suchte ferner weitere Hinweise von Menschen, die in den Tagen um die Tat in der Umgebung Verdächtiges beobachtet haben.