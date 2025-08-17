Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Bahn: Rheintalbahn zwischen Freiburg und Basel gesperrt

Bahn

Rheintalbahn zwischen Freiburg und Basel gesperrt

Wegen Bauarbeiten kommt es zu erheblichen Einschränkungen auf der Bahnstrecke zwischen Freiburg und Basel. Die Arbeiten sollen bis zum Abend andauern.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Wegen Bauarbeiten kommt es zu Ausfällen auf der Zugstrecke zwischen Freiburg und Basel. (Symbolbild)
    Wegen Bauarbeiten kommt es zu Ausfällen auf der Zugstrecke zwischen Freiburg und Basel. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa

    Wegen Bauarbeiten ist der Zugverkehr zwischen Freiburg und Basel erheblich eingeschränkt. Im Fernverkehr fahren nach Angaben der Deutschen Bahn dort keine Züge. Züge des Regionalverkehrs verkehren den Angaben nach zwischen Freiburg und Heitersheim sowie zwischen Basel und Rheinweiler.

    Laut Bahn fährt zwischen Freiburg und Basel ein Bus ohne Zwischenhalt. Zudem pendle ein Bus zwischen Heitersheim und Rheinweiler. Die Bauarbeiten sollen laut Bahn bis zum frühen Abend andauern.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden