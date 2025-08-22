Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Bahn: Störung: Kein Halt im Fernverkehr am Hauptbahnhof Heidelberg

Bahn

Störung: Kein Halt im Fernverkehr am Hauptbahnhof Heidelberg

Fernreisende mit der Bahn müssen mal wieder kreativ umplanen oder Verspätungen hinnehmen. Ein Stellwerk ist kaputt - mit Auswirkungen auf den Heidelberger Hauptbahnhof.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Stellwerk ist gestört - Fernzüge müssen umgeleitet werden. (Archivbild)
    Ein Stellwerk ist gestört - Fernzüge müssen umgeleitet werden. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

    Kein Halt am Heidelberger Hauptbahnhof - wegen eines kaputten Stellwerks können Fernzüge derzeit weder den Hauptbahnhof noch Wiesloch-Walldorf anfahren. Alle ICE- und IC-Züge, die dort normalerweise stoppen, würden umgeleitet, teilte die Bahn mit. Begonnen hatten die Probleme am Donnerstagmorgen; wann das Stellwerk beziehungsweise der Zugverkehr wieder reibungslos funktioniert, konnte die Bahn am Vormittag noch nicht sagen.

    Ende Juni hatte schon mal eine ähnliche Störung an einem Stellwerk des Heidelberger Hauptbahnhofs gegeben. Auch damals musste der Bahnhof umfahren werden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden