Flix weitet Zugangebot zum Winterfahrplan aus

Neue Direktverbindungen und zusätzliche Züge auf wichtigen Strecken: Zum Fahrplanwechsel im Dezember baut auch das Verkehrsunternehmen Flix sein Angebot im Fernverkehr auf der Schiene aus. Insbesondere auf der Strecke zwischen Berlin und Baden-Württemberg soll es dann mehr Verbindungen geben als bisher, teilte das Unternehmen mit. So seien zwischen der Hauptstadt und Frankfurt täglich jeweils eine weitere Abfahrt pro Richtung geplant, hieß es. Bisher sind es je Richtung bis zu vier Verbindungen am Tag. Auch zwischen Berlin und Stuttgart soll es mehr Fahrten geben.

Fahrgäste von Hamburg nach Stuttgart müssen zum Fahrplanwechsel am 14. Dezember zudem nicht mehr in Berlin umsteigen. Zwar fahren die Züge weiterhin über die Hauptstadt, dann aber als Direktverbindung. Sie brauchen dann noch rund 8,5 statt bisher zehn Stunden. Auf diese Weise würden auch Frankfurt, Erfurt und Halle direkt an Hamburg angebunden, teilte Flix mit. Insgesamt vergrößert das Unternehmen eigenen Angaben zufolge das Angebot im Fernverkehr um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Flix ist der einzige größere Wettbewerber der Deutschen Bahn im Fernverkehr auf der Schiene. Der bundeseigene Konzern bleibt mit weit mehr als 90 Prozent Marktanteil gleichwohl das dominierende Unternehmen in dem Bereich. Zuletzt bestellte Flix Dutzende neue Züge beim spanischen Zugbauer Talgo. Wann die Fahrzeuge ausgeliefert werden sollen, ist aber weiter unklar.