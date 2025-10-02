Trio soll 15-Jährigen entführt und geschlagen haben

Spezialkräfte der Polizei haben drei Verdächtige verhaftet, die einen 15-Jährigen in Balingen (Zollernalbkreis) entführt und geschlagen haben sollen. Der 17-jährige Jugendliche sowie die zwei 19 und 20 Jahre alten Heranwachsenden befinden sich nach der Festnahme am Morgen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 19-Jährige das 15 Jahre alte Opfer auf einem Parkplatz mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Anschließend hätten der 19-Jährige und der 20-Jährige das Opfer in einem Auto zum Stadtrand gefahren. Unterwegs sei auch der 17-Jährige dazu gestiegen.

Bauchtasche und Handy genommen

Das Opfer soll auch während der Fahrt und nach dem Aussteigen aus dem Auto mehrmals vom 17-Jährigen geschlagen worden sein. Der 19-Jährige habe zudem mit der Schreckschusspistole mehrere Schüsse in Richtung des Opfers abgegeben. Die Täter hätten das Opfer genötigt seine Bauchtasche sowie das Handy herauszugeben. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt am Tatort zurückgelassen.

Im Rahmen der Ermittlungen hatte sich der Verdacht gegen das Trio erhärtet, weshalb die Staatsanwaltschaft Haftbefehle erwirken konnte. Bei der Verhaftung am Morgen wurden auch die Wohnungen der Verdächtigen durchsucht. Dort fand die Polizei unter anderem den Geldbeutel des Opfers sowie Waffen und Munition, darunter auch die mutmaßlich verwendete Schreckschusswaffe. Auch das bei der Tat genutzte Auto sei sichergestellt worden. Die Ermittlungen zum Motiv für die Tat dauern an.