Basketball-Meister Ulm verpflichtet Center Trevion Williams

Einen Tag nach den Abgängen von Yago dos Santos und Joshua Hawley hat der deutsche Basketball-Meister ratiopharm Ulm einen Neuzugang präsentiert.

Center Trevion Williams schließt sich dem Bundesligisten an, wie der Club am Dienstag mitteilte. Für den 22 Jahre alten US-Amerikaner ist es die erste Station im Ausland. Aktuell spielt Williams in der Summer League für die Minnesota Timberwolves.

"Trevion hat uns mit seiner Energie auf dem Spielfeld überzeugt. Er ist kompromissloser Rebounder an einem Ende des Feldes und explosiver Allrounder am anderen", sagte Sportdirektor Thorsten Leibenath.

(dpa)