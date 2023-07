Basketball-Talent Alec Anigbata kommt zu deutschem Meister

Einen Tag nachdem Zwillingsbruder Lenny Anigbata sich dem Basketball-Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg angeschlossen hat, hat auch Alec Anigbata einen neuen Verein gefunden.

Der 18-Jährige schloss sich dem deutschen Meister ratiopharm Ulm an und erhielt dort eine Doppellizenz, wie der Club am Donnerstag mitteilte. In der vergangenen Saison spielte Alec Anigbata für den Nachwuchs des FC Bayern München.

"Er bringt eine enorme Körperlänge und Spannweite mit. Dadurch besitzt er die Fähigkeit, jede Position zu verteidigen, ist somit variabel einsetzbar", sagte Ulms Nachwuchskoordinator Chris Ensminger über den 2,03 Meter großen U20-Nationalspieler. "Er stammt aus einem guten Jugendprogramm, ist demnach sowohl technisch als auch taktisch sehr versiert. Sein professionelles Mindset, seine Defensive und sein Zug zum Korb zeichnen Alec aus."

(dpa)