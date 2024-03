Bonn gewinnt in der Champions League gegen Ludwigsburg

Zum Abschluss der Gruppenphase im Achtelfinale der Champions League schlägt Bonn erneut Ludwigsburg und sichert sich den ersten Platz. Ludwigsburg wird Zweiter.

Die Telekom Baskets Bonn haben sich im Bundesliga-Duell der Basketball-Champions-League gegen die MHP Riesen Ludwigsburg das Heimrecht im Viertelfinale gesichert. Der deutsche Vizemeister gewann am Mittwoch in Ludwigsburg mit 85:81 (52:49) und schloss die Gruppe J als Erster ab. Beste Werfer waren der Ludwigsburger Silas Melson mit 23 Punkten. Für Bonn traf Glynn Watson (17) am häufigsten.

Während Bonn nun in der Best-of-Three-Serie im Viertelfinale zweimal daheim antreten kann, muss Ludwigsburg als Gruppenzweiter zwei Partien auswärts bestreiten. Beide Teams hatten sich bereits vor dem Match für die Runde der besten Acht qualifiziert.

Bonn war im ersten Durchgang treffsicherer. Im zweiten Viertel spielte Ludwigsburg vor allem in der Offensive konzentrierter und kam immer näher. Nach der Halbzeit übernahmen die Hausherren von Trainer Josh King die Initiative und drehten die Partie. Besonders von der Drei-Punkte-Linie hatte Ludwigsburg nun eine höhere Trefferquote.

Die Hoffnung auf den erhofften Gruppensieg erlosch jedoch schnell, denn mit Beginn des Schlussviertels war Bonn wieder dran und glich aus. In der Folge spielten die Telekom Baskets konzentriert, hielten ihre Wurfquote weiter hoch und setzten sich wieder etwas ab. Immer wenn Ludwigsburg wieder herankam, legte Bonn nach.

(dpa)