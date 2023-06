Finalrückkehr nach über sieben Jahren: Ticket-Hype bei Ulm

Über sieben Jahre mussten die Fans von Ratiopharm Ulm auf diesen Tag warten.

Seit dem 8. Juni 2016 fand in der modernen Arena in Neu-Ulm kein Finalspiel der Basketball-Bundesliga mehr statt - das wird sich an diesem Mittwoch (20.30 Uhr/ Sport1 und MagentaSport) ändern. Dementsprechend groß war der Ticketandrang vor Spiel drei gegen Favorit Telekom Baskets Bonn, der wie die Gastgeber eine 2:1-Führung in der Serie im Modus Best-of-five erreichen möchte. Innerhalb von einer Minute waren alle Tickets vergriffen. Selbiges gilt für Spiel vier am Freitagabend (20.30 Uhr) - dann könnte Ulm, aber auch Bonn, den Titel perfekt machen.

"Es ist nun eine Best-of-three-Serie. Jeder Sieg zählt", sagte Cheftrainer Anton Gavel vor dem dritten Finale. Ulm gilt zwar weiter als Außenseiter, hat in dieser Rolle aber auch schon Meister Alba Berlin und Pokalsieger FC Bayern aus den deutschen Basketball-Playoffs geworfen. Für Ulm geht es vor allem darum, die deftige 75:104-Niederlage aus Spiel zwei vergessen zu machen. "Das ist eine Finalserie und wir müssen anders auftreten. Wir haben uns ein bisschen aufgegeben und wir haben eigentlich gesagt, dass wir immer an uns glauben müssen", monierte Gavel.

(dpa)