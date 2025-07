Heidelberger Basketballer verpflichten Serben Neskovic

Die MLP Academics Heidelberg haben den serbischen Basketballer Dusan Neskovic verpflichtet. Der Angreifer erhält beim Bundesligisten einen Vertrag über ein Jahr mit der Option auf eine weitere Saison. Heidelberg ist die erste Profi-Station des 24-Jährigen.

«Dusan ist in seinem Leben bereits viel herumgekommen, hat an verschiedenen Orten in Europa, aber auch in den USA gelebt. Er hat auf uns in den Gesprächen einen hervorragenden Eindruck gemacht», sagte Heidelbergs Sportlicher Leiter Alex Vogel über den Neuzugang, der zuletzt vier Jahre am College spielte.

Neskovic habe «große Qualitäten im Scoring und im Kreieren des eigenen Wurfes – dazu kommt er gut in die Zone und übernimmt gerne Verantwortung», erklärte Vogel in der Clubmitteilung weiter.