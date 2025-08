Kaderplanung abgeschlossen: Heidelberg holt Aufbauspieler

Die MLP Academics Heidelberg haben ihre Kaderplanungen für die neue Saison in der Basketball-Bundesliga abgeschlossen. Von den Windrose Giants Antwerpen kommt Michael Flowers für eine Spielzeit, wie der Club mitteilte. Der 26-Jährige trumpfte in der Vorsaison als Topscorer des belgischen Teams auf.

«Mike ist ein Spieler, der Qualitäten im Scoring und Passing hat. Er hat einen exzellenten Wurf und die Fähigkeit, Spiele zu übernehmen. Dass er bereits in Deutschland aktiv war, hilft in der Regel auch», sagte der Sportliche Leiter Alex Vogel. Der Aufbauspieler spielte bereits zwei Jahre für die Knights Kirchheim in der 2. Liga.