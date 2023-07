Ulmer Basketballer geben drei Nachwuchsspieler ab

Der deutsche Basketball-Meister ratiopharm Ulm gibt drei Nachwuchsspieler ab, die zuletzt jeweils mit einer Doppellizenz ausgestattet waren.

David Fuchs, Antonio Dorn und Latrell Großkopf, die in der vergangenen Saison erste Minuten bei den Profis sammelten, gehören nicht mehr zum Aufgebot, wie der Club am Montag mitteilte. Fuchs wechselt an die University of Rhode Island nach Amerika. Dorn schließt sich den Kirchheim Knights in der ProA-Liga an, Großkopf läuft künftig für die Bayer Giants Leverkusen in der ProB-Liga auf.

(dpa)