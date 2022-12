"Top Four": Ludwigsburger Basketballer hoffen auf Heimrecht

Auch der Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg bewirbt sich als Gastgeber für die Austragung des Finalturniers im BBL-Pokal.

Dies sei das Ergebnis der Gespräche mit der Stadt und den Sponsoren, teilte der Club am Donnerstagabend mit. Das sogenannte "Top Four" steht Mitte Februar an. Die Ludwigsburger treffen im Halbfinale auf die EWE Baskets Oldenburg, die sich ebenfalls beworben haben. Um das zweite Endspiel-Ticket kämpfen Titelverteidiger Alba Berlin und der FC Bayern München.

(dpa)