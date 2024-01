Basketball Champions League

Ludwigsburg gewinnt Zwischenrunden-Spiel in Champions League

Die MHP Riesen Ludwigsburg sind mit einem Sieg in die Zwischenrunde gestartet. Mit einem Erfolg in der kommenden Woche in Istanbul stehen sie in der zweiten Gruppenphase.

Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg haben einen großen Schritt in Richtung zweite Gruppenphase in der Champions League gemacht. Der Bundesligist gewann am Dienstagabend in den sogenannten Play-Ins gegen den türkischen Vertreter Darüşşafaka Istanbul mit 82:63 (40:33). Bester Werfer war Jayvon Graves mit 21 Punkten. Die Zwischenrunde wird im Best-of-three-Modus gespielt. Ludwigsburg benötigt daher nur noch einen Erfolg. Die nächste Partie findet am 10. Januar (18.00 Uhr/Dyn) in Istanbul statt. Während die ersten beiden Viertel noch recht ausgeglichen waren, legte das Team von Trainer Josh King im dritten Durchgang den Grundstein zum Sieg. Vor allem in der Offensive sowie defensiv unter dem Korb agierten die Gastgeber konzentrierter und warfen präziser. Mit 20 Punkten Vorsprung startete Ludwigsburg ins Schlussviertel, indem die MHP Riesen nichts mehr anbrennen ließen. Liveticker

