Ludwigsburg verliert deutsches Duell in der Champions League

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben das deutsche Duell mit den Telekom Baskets Bonn in der Basketball-Champions League verloren.

Das Team von Trainer Josh King unterlag am Dienstag beim Titelverteidiger mit 75:80 (38:53) und kassierte in der zweiten Gruppenphase die erste Niederlage. Bonn bleibt dagegen nach zwei Spielen ohne Niederlage an der Tabellenspitze der Gruppe J.

Im Aufeinandertreffen der beiden Bundesligisten waren die Gastgeber vor allem im zweiten Viertel spielbestimmend und gingen mit einem 15-Punkte-Vorsprung in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel bekamen die Ludwigsburger die Bonner Offensive deutlich besser unter Kontrolle und verkürzten knapp drei Minuten vor dem Ende auf 67:73. Drehen konnten die Riesen das Match allerdings nicht mehr. Beste Ludwigsburger Schützen waren Desure Buie, Yorman Polas und Eddy Edigin mit jeweils 13 Punkten.

(dpa)