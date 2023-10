Ludwigsburg verliert zum Auftakt der Champions-League

Die MHP Riesen Ludwigsburg sind mit einer Niederlage in die Basketball-Champions-League gestartet.

Bei AEK Athen verlor der Bundesligist am Dienstagabend mit 79:84 (43:44). Bester Schütze der Schwaben war Jayvon Graves mit 17 Punkten. Zudem holte der US-Amerikaner elf Rebounds. In Eddy Edigin (15), Desure Buie (13) und Deion Hammond (10) punkteten drei weitere Spieler zweistellig. Das zweite Spiel der Gruppenphase bestreitet Ludwigsburg am kommenden Dienstag (20.00 Uhr) gegen King Szczecin.

Die MHP Riesen zeigten sich nach dem Pokal-Aus gut erholt und boten dem Geheimfavoriten auf den Champions-League-Titel einen großen Kampf. Vor allem dank der Reboundstärke konnten die Gäste immer wieder vorlegen. Besonders in der Offensive waren die Deutschen unter dem Korb überlegen. Dennoch blieb es ein enges Match. Das änderte sich erst im letzten Viertel, als Ludwigsburg sich etwas absetzen konnte. Doch die Hausherren hatten dank eines 8:0-Laufs das glücklichere Ende für sich.

(dpa)