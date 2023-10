Ludwigsburgs Basketballer verpflichten Amerikaner Melson

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben ihre erste Nachverpflichtung der laufenden Saison getätigt und bis zum kommenden Sommer den US-Amerikaner Silas Melson unter Vertrag genommen.

Der 27-Jährige spielte zuletzt für den türkischen Basketball-Erstligisten Petkim Spor, fiel dort wegen eines Achillessehnenrisses aber lange aus.

"Er weiß, was es benötigt, um in Europa ein Gewinner zu sein", sagte Ludwigsburgs Cheftrainer Josh King in einer Mitteilung des Bundesligisten vom Dienstag. "Er gibt uns Qualität und Tiefe auf beiden Guard-Positionen, kann die Eins, die Zwei und, wenn wir klein spielen, auch die Drei spielen."

(dpa)