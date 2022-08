Medizintests nicht bestanden: Riesen holen Garrett

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben kurz nach dem Beginn ihrer Saisonvorbereitung noch mal einen Wechsel auf der Spielmacherposition vorgenommen.

Der US-Amerikaner Markell Johnson, der vom litauischen Club Pieno Zvaigzdes Pasvalys gekommen war, hat die medizinischen Tests nicht bestanden. Das teilte der schwäbische Basketball-Bundesligist am Dienstag mit. Der 23-Jährige wird die Schwaben wieder verlassen. Stattdessen haben sie den US-Amerikaner Billy Garrett verpflichtet. Der 27-Jährige spielte zuletzt für den polnischen Club Czarni Slupsk. 2019 bestritt er vier Partien für die New York Knicks in der nordamerikanischen Profiliga NBA.

(dpa)