Nach Abstieg: Crailsheim trennt sich von Trainer Laakso

Bundesliga-Absteiger Hakro Merlins Crailsheim und Basketball-Trainer Jussi Laakso gehen getrennte Wege.

Der 47 Jahre alte Finne wird nach Ablauf seines Vertrags in seine Heimat zurückkehren, wie der Club am Montag verkündete. Laakso übernahm die Crailsheimer im November 2023, konnte den Absturz in die Zweitklassigkeit aber nicht verhindern. Am Sonntag unterlag das Team zum Abschluss der Hauptrunde Alba Berlin mit 83:103.

(dpa)