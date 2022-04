Ulm verliert Eurocup-Spiel in Valencia deutlich

Die Basketballer von Ratiopharm Ulm haben das letzte Gruppenspiel im Eurocup deutlich verloren.

Am Dienstagabend unterlag das Team von Trainer Jaka Lakovic mit 71:103 (30:52) bei Valencia Basket, das die Zehnergruppe als Zweiter beendet hat. Ulm belegte Rang acht in der Gruppe und war schon vor dem Gastspiel in Valencia für die nächste Runde qualifiziert. Karim Jallow war mit 19 Punkten bester Werfer der Gäste.

