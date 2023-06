Ulms Spielmacher Yago dos Santos wertvollster Finals-Spieler

Ratiopharm Ulms Spielmacher Yago dos Santos ist zum wertvollsten Spieler der Finalserie in der Basketball-Bundesliga gewählt worden.

Dies teilte die BBL am Freitagabend im Anschluss an das 74:70 der Ulmer gegen die Telekom Baskets Bonn mit. Der 24 Jahre alte Brasilianer verteidigte in den Spielen immer wieder den Bonner Starspieler T.J. Shorts und legte im vierten Duell 25 Punkte auf. Für die Ulmer ist es der erste Meistertitel in der Vereinsgeschichte. Bonn ist bereits zum sechsten Mal deutscher Vizemeister.

(dpa)