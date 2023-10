Bau

30.10.2023

Grundsteinlegung für Hochstraße in Ludwigshafen

Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Landesverkehrsministerin Daniela Schmitt (beide FDP) legen am Dienstag (15 Uhr) in Ludwigshafen den Grundstein auf der Baustelle an der Hochstraße Süd.

Die Wiederherstellung der Hochstraße Süd sowie der Abriss der Hochstraße Nord und der Bau der Helmut-Kohl-Allee in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz gelten als eines der bedeutendsten Infrastrukturvorhaben der Region. Das Baufeld für die Hochstraße Süd war bereits vor einiger Zeit den Firmen übergeben worden. Jetzt erfolge der offizielle Baustart, hieß es. Dazu wird auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) erwartet. Das Verkehrssystem in Ludwigshafen hat große Bedeutung etwa für Pendler in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen. Homepage Stadt (dpa)

