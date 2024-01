Vor Protestwoche: Hunderte mit Traktoren auf der Straße

Im Vorfeld der bundesweiten Bauernproteste gegen Sparpläne der Bundesregierung haben am Donnerstag unter anderem im schwäbischen Günzburg Hunderte Landwirte demonstriert.

Ein Traktorkorso durch die Innenstadt sorgte für erhebliche Verkehrsbehinderungen, mehr als 500 Traktoren waren es nach ersten Schätzungen. Teils mussten Straßen gesperrt werden, wie das Landratsamt mitteilte.

Die Ampel-Koalition wollte den Landwirten Steuerbegünstigungen beim Agrardiesel und bei der Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge streichen. Am Donnerstag kündigte sie an, die Kürzungen teilweise zurückzunehmen: Die Kfz-Steuerbefreiung soll bleiben und die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel nicht in einem Schritt vollzogen werden. Dennoch bleiben die Landwirte bei ihren Protesten. Mit zahlreichen Aktionen wollen die Bauern nächste Woche den Druck auf die Bundesregierung erhöhen.

(dpa)