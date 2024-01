Bauernproteste in Ludwigsburg und Heilbronn erwartet

In und um Ludwigsburg sowie in Heilbronn wird am Montag mit Protestaktionen der Bauern gerechnet.

Wie die Polizei am Morgen mitteilte, ist es am frühen Montagmorgen noch ruhig gewesen. Verkehrsbehinderungen würden besonders an den Autobahnauffahrten erwartet.

Ein Sprecher des Bauernverbandes Heilbronn-Ludwigsburg teilte mit, dass auf kleineren Straßen über 20 Aktionen geplant seien. Es solle aber keine Blockade und kein Stillstand erzeugt werden, hieß es weiter.

Als Reaktion auf Bauernproteste hatte die Bundesregierung am Donnerstag angekündigt, einen Teil der geplanten Subventionskürzungen zurückzunehmen. Die Ampel-Koalition will auf die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft verzichten. Es solle ein erheblicher bürokratischer Aufwand für die betroffenen Unternehmen vermieden werden. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll gestreckt und in mehreren Schritten in den kommenden Jahren vollzogen werden. Der Deutsche Bauernverband hält die Maßnahmen aber für unzureichend. Auch die Kürzungen beim Agrardiesel müssten vom Tisch.

(dpa)