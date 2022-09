Bauministerkonferenz

05:54 Uhr

Institut warnt vor Rückgang bei Wohnungs-Neubau

Artikel anhören Shape

Vor der Bauministerkonferenz der Länder an diesem Donnerstag in Stuttgart hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) vor einem Rückgang bei neu fertiggestellten Wohnungen in diesem und im kommenden Jahr gewarnt.