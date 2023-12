Tonnenschweres Betonteil stürzt auf Arbeiter auf Hebebühne

Ein etwa zwölf Tonnen schweres Betonteil ist auf einer Baustelle in Schwaben auf einen Arbeiter gefallen.

Der 62-Jährige aus dem Ostalbkreis sei bei dem Unfall in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann, der bei dem Unfall am Mittwoch auf einer Hebebühne gestanden hatte, wurde demnach mit schweren Quetschungen am Oberkörper per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)