Heidelberg Materials hebt Gewinnziel für 2023 an

Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials (ehemals Heidelbergcement) wird nach einem Ergebniszuwachs im zweiten Quartal optimistischer für das laufende Jahr.

"Wir haben das erste Halbjahr 2023 mit einem guten Ergebnis abgeschlossen", sagte der Vorstandsvorsitzende Dominik von Achten am Donnerstag in Heidelberg. Auch in einem schwächeren Marktumfeld mit zum Teil deutlich rückläufigen Absätzen habe sich das Unternehmen gut behauptet. Für das zweite Halbjahr sei der Vorstand weiterhin zuversichtlich und hebe daher den Ausblick für 2023 nochmals kräftig an.

Für das laufende Jahr rechnet der Vorstand nun mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern zwischen 2,7 Milliarden und 2,9 Milliarden Euro. Der Umsatz soll weiterhin bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr moderat zulegen.

Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent auf 5,58 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um 13,9 Prozent auf 931 Millionen Euro zu. Im ersten Halbjahr summierten sich die Erlöse auf 10,5 Milliarden Euro und das operative Ergebnis auf knapp 1,19 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieb ein auf die Aktionäre anfallender Halbjahresgewinn von 719 Millionen Euro nach 542 Millionen Euro im Vorjahr.

