Nach Unfall auf Autobahn 5: Verletzter Junge gestorben

Drei Tage nach dem Unfall auf der Autobahn 5 in Südhessen am Wochenende ist ein Junge an den Folgen gestorben.

Der Achtjährige sei am Dienstag seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei in Darmstadt am Mittwoch mit. Er hatte in einem Auto gesessen, das am Samstagmittag zwischen Bensheim und Heppenheim aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam und gegen ein Pannenfahrzeug prallte, das auf dem Standstreifen stand. Dabei wurde auch der 55 Jahre alte Fahrer des Unfallwagens schwer verletzt. Er und das Kind wurden mit Hubschraubern in Krankenhäuser geflogen. PM 1

PM 2 (dpa)

