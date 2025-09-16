Icon Menü
Bergwacht im Einsatz: Junger Mann stürzt von Felsen zehn Meter in die Tiefe

Bergwacht im Einsatz

Junger Mann stürzt von Felsen zehn Meter in die Tiefe

Ein 22-Jähriger wagt sich an einem Felsen der Schwäbischen Alb bis an die Kante. Das hat schwerwiegende Folgen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Rettungshubschrauber fliegt den Schwerverletzten ins Krankenhaus. (Symbolbild)
    Ein Rettungshubschrauber fliegt den Schwerverletzten ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Ein junger Mann ist von einem Felsen in der Schwäbischen Alb im Ostalbkreis abgestürzt und hat sich beim Sturz aus etwa zehn Metern Höhe schwer verletzt. Der 22-Jährige war am Montag im Bereich des Ostfelsens des Rosensteins bei Heubach unterwegs und begab sich an die Kante des Felsens, wie die Polizei mitteilte. Aus zunächst unbekannter Ursache rutschte er dabei ab, stürzte und blieb mit schweren Verletzungen auf einem Felsvorsprung liegen. Einsatzkräfte der Bergwacht und die Besatzung eines Rettungshubschraubers der Luftwaffe bargen den Verunglückten.

