Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Berufsverkehr: A8 bei Pforzheim wegen brennenden Lastwagens gesperrt - Stau

Berufsverkehr

A8 bei Pforzheim wegen brennenden Lastwagens gesperrt - Stau

Staualarm auf der A8 während des Berufsverkehrs: Ein brennender Lkw sorgt bei Pforzheim für eine Sperrung und ordentlich Zeitverlust.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei ist im Einsatz. (Symbolbild)
    Die Polizei ist im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

    Wegen eines Lastwagenbrands ist die Autobahn 8 bei Pforzheim derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Das Fahrzeug brennt laut Polizeiangaben an einer Baustelle in Richtung Karlsruhe. Wegen der massiven Rauchentwicklung sei die Autobahn auch in die andere Richtung gesperrt worden. Weitere Details gab es bislang nicht.

    Der ADAC meldete kurz darauf schon mehrere Kilometer Stau auf beiden Spuren. Zunächst sprach der Verkehrsclub von einem Zeitverlust von mindestens 52 Minuten, das könne sich aber noch ändern. Autofahrer sollten den Bereich bestenfalls umfahren. Die Polizei erinnerte zudem an das Bilden einer Rettungsgasse.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden