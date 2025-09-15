A8 bei Pforzheim wegen brennenden Lastwagens gesperrt - Stau

Wegen eines Lastwagenbrands ist die Autobahn 8 bei Pforzheim derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Das Fahrzeug brennt laut Polizeiangaben an einer Baustelle in Richtung Karlsruhe. Wegen der massiven Rauchentwicklung sei die Autobahn auch in die andere Richtung gesperrt worden. Weitere Details gab es bislang nicht.

Der ADAC meldete kurz darauf schon mehrere Kilometer Stau auf beiden Spuren. Zunächst sprach der Verkehrsclub von einem Zeitverlust von mindestens 52 Minuten, das könne sich aber noch ändern. Autofahrer sollten den Bereich bestenfalls umfahren. Die Polizei erinnerte zudem an das Bilden einer Rettungsgasse.