Sommer bleibt, Hitze geht – Sonne im Südwesten

Wer genug von schwüler Hitze und Gewittern hat, kann aufatmen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt für Baden-Württemberg einen angenehmen Wochenstart an. Von der Hitzewelle bleibt noch die Sonne – Regen ist erst Mitte der Woche wieder in Sicht.

Bilderbuchwetter am Wochenbeginn

Nach einem meist heiteren Sonntag mit angenehmen Werten und einer kühleren Nacht setzt sich zum Wochenstart am Montag das sonnige Wetter fort. Tagsüber bilden sich ein paar lockere Quellwolken, Regen ist nicht zu erwarten. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 24 Grad Richtung Allgäu und bis zu 29 Grad im Oberrheingraben. Der Wind weht schwach, in Böen aber zeitweise etwas frischer aus Nordost. Auch die Nacht zum Dienstag bleibt sternenklar bei Tiefstwerten von 15 bis 9 Grad.

Am Dienstag zeigt sich der Südwesten fast von seiner Postkarten-Seite: viel Sonne, nur wenige Wolken, trockenes Wetter. Die Temperaturen steigen auf 25 Grad im Bergland und bis zu 30 Grad in den Rheinniederungen. Ein schwacher Wind aus östlichen Richtungen rundet das sommerliche, aber nicht mehr belastende Wetterbild ab.

Wochenmitte wechselhaft

Nach einer klaren Nacht zum Mittwoch ziehen von Westen Wolken auf, im Breisgau ist in den Frühstunden etwas Regen möglich. Der Mittwoch selbst bringt viele Wolken, von Südwesten breiten sich Schauer und teils Gewitter aus. Die Temperaturen erreichen 20 bis 28 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ist gebietsweise mit mehrstündigem Starkregen und eingelagerten Gewittern zu rechnen, bei Tiefstwerten zwischen 16 und 11 Grad.

