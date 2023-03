Enkeltrickbetrüger ergaunern 88.000 Euro

Wieder einmal ist ein Senior von Enkeltrickbetrügern um viel Geld erleichtert worden - diesmal beträgt der Schaden 88.000 Euro.

Die Ganoven hatten dem Mann am Donnerstag am Telefon vorgegaukelt, seine Enkelin habe einen tödlichen Unfall verursacht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei Zahlung einer Kaution würde sie freikommen. Der Mann hob 40.000 Euro ab und überreichte das Geld auf einem Supermarkt-Parkplatz in Oppenweiler (Rems-Murr-Kreis).

Danach stellten sich die Täter jedoch noch nicht zufrieden und quetschten per Telefon eine Zusage für mehr Geld aus dem Senior raus. Den zweiten Geldbatzen in Höhe von 48.000 Euro übergab der Mann an einer Kirche in Heilbronn. Wie alt der Senior ist, wurde nicht mitgeteilt.

(dpa)