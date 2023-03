Telefonbetrüger ergaunern Zehntausende Euro

Telefonbetrüger haben zwei Senioren aus Stuttgart mehrere Zehntausend Euro abgenommen.

Die 94 Jahre alte Frau und der 63 Jahre alte Mann seien von den Betrügern jeweils am Donnerstag angerufen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Unter Vortäuschung eines Notfalls verlangten die Anrufer von beiden Bargeld und Schmuck. Die Betrüger erzählten ihren Opfern, dass nahe Verwandte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätten. Geld und Schmuck sollte demnach dazu dienen, eine Kaution zu hinterlegen. Die Senioren übergaben die Wertsachen an bislang unbekannte Abholer.

(dpa)