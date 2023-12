Hilfe aus Südwesten im Hochwassergebiet

Mit Hochleistungspumpen und mobilen Deichen helfen acht ehrenamtliche Feuerwehrleute aus dem Landkreis Ludwigsburg im niedersächsischen Hochwassergebiet.

Die Kräfte seien seit Sonntagmorgen in Lilienthal bei Bremen im Einsatz, teilte das Innenministerium Baden-Württemberg mit.

"Unser Bevölkerungsschutz ist für die Menschen da - 365 Tage im Jahr, auch an Silvester und Neujahr, in Baden-Württemberg und bei Notlagen auch darüber hinaus", erklärte Minister Thomas Strobl (CDU). Die Einsatzkräfte in Norddeutschland kämpften nach langanhaltenden starken Niederschlägen seit Tagen gegen großflächige Überflutungen an. "Gestern nun hat das Land Niedersachsen unsere Hilfe angefragt. Da ist es keine Frage - wir helfen ohne zu zögern."

Wenn das Land Niedersachsen weitere Gerätschaften benötigt, können diese nach Angaben eines Sprechers kurzfristig dorthin transportiert werden. Die Koordination läuft über das Innenministerium. Entsendet würden nur Einheiten, die auch konkret angefordert werden.

(dpa)