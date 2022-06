Ermittlungen gegen "Querdenken"-Gründer Michael Ballweg

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Betrugs und Geldwäsche richten sich gegen den Gründer der "Querdenken"-Bewegung, Michael Ballweg.

Dessen Anwalt Ralf Dalla Fini sagte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag, er habe seinem Mandanten geraten, sich nicht zu den Vorwürfen zu äußern. Er wolle zunächst Akteneinsicht beantragen. Das könne eine Woche oder zehn Tage dauern. Erst danach könne er entscheiden, wie es weitergeht.

Die Polizei hatte am Mittwoch in Stuttgart zwei Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht und den 47-jährigen "Querdenken"-Gründer festgenommen. Wegen Fluchtgefahr sitzt Ballweg seit Mittwochabend in Untersuchungshaft. Der 47-Jährige soll seit Mai 2020 durch öffentliche Aufrufe Geld eingeworben haben und dabei über die beabsichtigte Verwendung getäuscht haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Stuttgart zuvor mitgeteilt hatten.

