Auto gerät bei Glätte auf Gegenspur: Zwei Schwerverletzte

Bei Schnee und Glätte sind nahe Tannheim (Landkreis Biberach) zwei Menschen bei einem Autounfall schwer verletzt worden.

Eine 60-Jährige war am Samstagnachmittag mit ihrem Fahrzeug in einer Kurve langsam auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen eines 61-Jährigen. Die Autofahrerin wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten die Schwerverletzte aus dem Wagen. Sie und der andere, ebenfalls schwer verletzte Autofahrer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

(dpa)