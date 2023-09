Jahrhunderte alte Winterlinde brannte

Eine mehrere Jahrhunderte alte Winterlinde hat in Erolzheim gebrannt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brach das Feuer an dem Naturdenkmal in Erolzheim (Kreis Biberach) am Montagmittag aus.

Die Feuerwehr löschte demnach den Brand des rund sechs Meter breiten und 21 Meter hohen Baums. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro. Zur Ursache des Feuers werde ermittelt. Nach Angaben der Feuerwehr Erolzheim steht die Linde noch. Der Bereich um sie herum sei aber abgesperrt, bis ein Fachmann sie begutachtet habe.

(dpa)