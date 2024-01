Kind von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Ein Kind ist beim Überqueren einer Straße im Kreis Biberach von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Ein Kind ist beim Überqueren einer Straße im Kreis Biberach von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Durch den Aufprall bei Maselheim wurde der Siebenjährige mehrere Meter weit weggeschleudert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 21-jährige Autofahrer habe das Kind, das von links nach rechts über die Straße ging, nicht gesehen, hieß es weiter. Rettungskräfte brachten den Jungen nach dem Unfall am Donnerstag ins Krankenhaus. Das Auto wurde beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Gutachten an.

(dpa)