Mann mit Machete attackiert: Tatverdächtiger in Haft

Bei einem Streit hat ein 29 Jahre alter Mann einen 37-Jährigen mit einer Machete angegriffen.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten, war der Angriff am Freitag Höhepunkt eines Streits in der Biberacher Innenstadt.

Eine Polizeistreife fuhr zufällig an einer Ansammlung von Menschen vorbei, hielt an und stieß auf einen blutüberströmten Mann. Er hatte Wunden an Kopf und Händen und wurde in eine Klinik gebracht. Der mutmaßliche Täter floh zunächst zu Fuß, wurde aber von der Polizei in der Nähe des Tatorts festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor.

(dpa)