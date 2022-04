Biberach

20:23 Uhr

SPD-Politiker Bergmann siegt extrem knapp bei OB-Wahl

Das Logo der SPD in der Parteizentrale in Berlin.

Knappes Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Oberbürgermeisterwahl in Laupheim (Kreis Biberach): Ingo Bergmann (SPD) hat die Wahl in der 23.000-Einwohner-Stadt am Sonntag mit einer hauchdünnen Mehrheit von sieben Stimmen gewonnen.