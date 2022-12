Verkehrsunfälle durch herabfallende Eisplatten

Herabfallende Eisplatten haben auf den Straßen im Südwesten für Gefahr gesorgt.

Auf der Autobahn 5 bei Heidelberg löste sich am Montag eine Platte von einem Lastwagen und schlug auf der Windschutzscheibe eines Autos dahinter ein. Der 55 Jahre alte Autofahrer fuhr mit der geborstenen Scheibe auf einen nahen Rastplatz. Die Polizei hat nach eigenen Angaben von Dienstag Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht gegen den Lasterfahrer aufgenommen.

Bei Biberach prallten am Montag mehrere Eisplatten von einem entgegenkommenden Auto gegen die Frontscheibe eines Lasters. In beiden Fällen entstand ein Schaden von jeweils rund 1500 Euro. Bei Unfällen mit Eisplatten drohen dem Verursacher bis zu 120 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg oder eine Strafanzeige.

(dpa)