Betrunkene Mutter soll Sohn mit Tetra-Pak geschlagen haben

Eine betrunkene Mutter soll ihren sechsjährigen Sohn mit einem Tetra Pak Wein am Bahnhof Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) geschlagen haben.

Die 24-Jährige sei daraufhin von mehreren Reisenden angesprochen worden und habe aggressiv reagiert, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Einer 45-Jährigen soll sie dabei gegen die Brust gestoßen haben.

In einer Unterführung soll sie zudem in einen Streit mit einem 29-Jährigen geraten sein und diesem dreimal ins Gesicht geschlagen haben. Die Tatverdächtige soll 1,7 Promille Alkohol intus gehabt haben. Der Sohn sei mutmaßlich durch den Schlag am Donnerstag leicht verletzt und in die Obhut der Einsatzkräfte genommen worden.

(dpa)