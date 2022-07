Bildband

08:08 Uhr

Autoren waren auf der Suche nach dem perfekten Pinocchio-Eis

Seit den 60ern gibt es in Deutschland Pinocchio-Eisbecher in italienischen Eisdielen. Was hat es damit auf sich? Ein Autor und ein Fotograf haben für ihr Buch in neun Tagen 125 Eisdielen in allen 16 Bundesländern besucht.