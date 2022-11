Mehr Einschulungen im Südwesten als im Vorjahr

Im laufenden Schuljahr sind in Baden-Württemberg mehr Kinder eingeschult worden als 2021.

103.500 Abc-Schützen gibt es im Südwesten und damit 2,7 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse mitteilte.

In Deutschland gibt es in diesem Schuljahr so viele Erstklässler wie seit 17 Jahren nicht mehr. Den Angaben zufolge begannen 810.700 Kinder mit der Schule und somit 5,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Der starke Anstieg lasse sich auf demografische Entwicklungen wie höhere Geburtenzahlen und verstärkte Zuwanderung zurückführen. Zuletzt seien im Schuljahr 2005/2006 mehr Kinder (822.300) eingeschult worden.

(dpa)