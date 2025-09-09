Sechsjähriger wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein sechsjähriger Junge ist in Bisingen (Zollernalbkreis) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Junge war zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs, als er die Straße betrat, wie die Polizei mitteilte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 55 Jahre alten Frau.

Sanitäter brachten den Sechsjährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. An der Unfallstelle hängt den Angaben zufolge das Schild «Achtung Kinder». Die Polizei nahm die Ermittlungen zu dem Unfall auf.