Feuer in Schuppen - 250.000 Euro Schaden

Etwa eine Viertelmillion Euro Schaden hat ein Feuer in einem Schuppen im Kreis Rottweil verursacht. Zwei Pferde und zwei Kühe seien von den Einsatzkräften lebendig und unversehrt gerettet worden, teilte die Polizei mit. Demnach wurde zudem ein angrenzendes Gebäude in Zimmern ob Rottweil mit etwa 30 bis 40 Leuten evakuiert. Verletzt wurde niemand.

Was das Feuer verursacht hat, müsse noch ermittelt werden. Neben den Tieren waren in einem Teil des Schuppens auch noch ein Traktor, ein Mähdrescher und andere landwirtschaftliche Geräte. Die Feuerwehr war mit insgesamt 62 Kräften und zwölf Fahrzeugen vor Ort.