Nach Bombenentschärfung fahren Züge wieder nach Plan

Nach der Entschärfung einer Fliegerbombe in Stuttgart rollt der Bahnverkehr wieder. Seit Tagesbeginn fahren die Züge wieder planmäßig, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Der Zugverkehr sei nach der Entschärfung der 250 Kilogramm schweren Bombe gegen 20.15 Uhr wieder angelaufen. Dabei kam es laut Deutscher Bahn im Laufe der Nacht noch zu Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr für Reisende.

Die Weltkriegsbombe wurde am Dienstagnachmittag auf einer Baustelle im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt gefunden. Um Gefährdungen für Leib, Leben und Gesundheit zu vermeiden, richtete das Amt für öffentliche Ordnung eine Sperrzone ein. Neben den Gleisen lagen auch ein Wohngebiet und ein Gewerbegebiet in der Sperrzone. Rund 1.000 Menschen hatten ihre Wohnungen am Abend verlassen müssen.