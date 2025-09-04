13-Jähriger nachts schlaflos? Sohn crasht Elternauto

Ein 13-Jähriger aus Blumberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist auf sehr außergewöhnliche Weise gegen seinen Schlafmangel vorgegangen. Er ist in der Nacht mit dem Auto der Eltern gefahren und hat nach eigenen Angaben einen Unfall mit einer Leitplanke gebaut. Der Junge habe gegenüber Polizisten angegeben, nicht schlafen zu können und sei deshalb ins Auto gestiegen, wie es in einer Mitteilung hieß.

Zeugen war die unsichere Fahrweise und überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen. Sie gingen von einem Betrunkenen aus. Als die Polizei zum Haus der Familie fuhr, konnten sie an dem Wagen deutliche Unfallspuren erkennen. Wo genau der Sohn gegen eine Leitplanke fuhr, habe er nicht sagen können. Ob das Kind am Morgen noch weitere Unfälle gebaut hat, blieb vorerst unklar.