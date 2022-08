Konstanzer Seenachtfest auch nach Corona-Pause mit Feuerwerk

Ein Feuerwerk soll heute nach der zweimaligen Corona-Zwangspause den Höhepunkt des Konstanzer Seenachtfests markieren.

Die Pyrotechnik werde bei der Veranstaltung passend zu Musik von drei Kiesschiffen auf dem Bodensee abgefeuert, teilte der Veranstalter im Vorfeld mit. Zudem sei ein gemeinsames Finale mit Feuerwerkern auf der Schweizer Grenze geplant. Es handle sich um eines der größten Seefeuerwerke in Europa.

Vor der ersten Corona-Absage im Jahr 2020 hatte sich bei einer Online-Umfrage der Stadt eine Mehrheit der Befragten dafür ausgesprochen, weiter ein Feuerwerk als Höhepunkt des Fests in Konstanz einzuplanen - Bedenken wegen schädlicher Auswirkungen auf Umwelt und Klima zum Trotz. Die Veranstalter verwiesen diesbezüglich auf Angaben des Umweltbundesamts aus dem Dezember 2021, denen zufolge eine Feinstaub-Belastung bei Höhenfeuerwerken an Messstationen in der Nähe "nicht oder nur geringfügig" erkennbar gewesen sei.

Das Seenachtfest beginnt schon am Nachmittag auf knapp vier Kilometern Länge am Konstanzer Bodenseeufer. Zum Programm gehören unter anderem Live-Musik, eine Wasserski-Vorführung und ein Kunsthandwerkermarkt. Beim letzten Seenachtfest vor der Pandemie im Jahr 2019 schauten sich rund 40.000 Besucher das Feuerwerk an.

Auch in diesem Jahr ist das Interesse an der Veranstaltung ist groß: Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze in Konstanz seien am Wochenende "gut bis sehr gut gebucht", berichtete eine Sprecherin der Konstanz Marketing und Tourismus GmbH.

