Münster auf Insel Reichenau bekommt Ehrentitel des Papstes

Über einen Ehrentitel des Papstes darf sich die Klosterinsel Reichenau zu ihrem 1300-jährigen Bestehen freuen. Das Reichenauer Münster soll am Inselfeiertag zur Basilica minor werden.

Das Münster auf der Klosterinsel Reichenau auf dem Bodensee soll einen besonderen Ehrentitel des Papstes erhalten. Das Münster St. Maria und Markus soll an diesem Donnerstag zur sogenannten Basilica minor ("kleinere Basilika") erhoben werden, wie die Erzdiözese Freiburg auf Anfrage mitteilte. Laut der Insel Reichenau tragen rund 2000 Kirchen weltweit den Ehrentitel, den der Papst seit dem 18. Jahrhundert bedeutenden Kirchengebäuden verleihen kann.

Die zum Unesco-Welterbe zählende Reichenau feiert in diesem Jahr ihr 1300-jähriges Bestehen. Die rund 440 Hektar große Bodenseeinsel war im Mittelalter ein bedeutendes europäisches Zentrum der Religion, Kunst, Literatur, Wissenschaft und Buchmalerei. Seit mehr als 20 Jahren gehört sie zum Unesco-Weltkulturerbe.

Eine Basilica minor erkenne man am Papstwappen über dem Eingangsportal, der Padiglione, einem gelb-rot gestreiften kegelförmiger Schirm und am Tintinnabulum, einer liturgischen Glocke, hieß es von der Klosterinsel. Der Titel soll am Inselfeiertag, dem Markusfest an diesem Donnerstag, im Rahmen einer heiligen Messe mit dem Freiburger Erzbischof Stephan Burger verliehen werden.

Heute lebt die Insel vor allem vom Gemüseanbau und vom Tourismus. Rund 5470 Bewohner hat die Reichenau. Ihre Bedeutung wird auch mit einer Landesausstellung im Archäologischen Landesmuseum in Konstanz sowie auf der Insel selbst gewürdigt.

